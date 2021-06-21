Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi! Son halini paylaştı sosyal medya yıkıldı

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi! Son halini paylaştı… Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'na sezon finaliyle veda eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Masumlar Apartmanı'ndaki mavi saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu, diziye veda etmesinin ardından imaj değiştirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmeyen Farah Zeynep Abdullah'a takipçileri övgü yağdırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı kısa sürede gündem oldu. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın son hali…

21.06.2021 17:44 - Son Güncelleme: 21.06.2021 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





