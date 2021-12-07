Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti
Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Hasibe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Açelya Devrim Yılhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun özellikle bikinili paylaşımları dikkat çekti. Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Yılhan'ın fit hali ise çok konuşuldu. İşte Açelya Devrim Yılhan'ın çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...
07.12.2021 20:19
- Son Güncelleme: 07.12.2021 20:19
Açelya Devrim Yılhan, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Hasibe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.