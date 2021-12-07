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Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti

Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Hasibe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Açelya Devrim Yılhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun özellikle bikinili paylaşımları dikkat çekti. Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Yılhan'ın fit hali ise çok konuşuldu. İşte Açelya Devrim Yılhan'ın çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...

07.12.2021 20:19 - Son Güncelleme: 07.12.2021 20:19
Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti

Açelya Devrim Yılhan, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Hasibe karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti

Oyunculuk performansıyla sık sık gündem olan Yılhan, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti

1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncunun Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu için ''Hikmet Hasibe'yi böyle görse, kendi apartmanında kapıcı olurdu'' ve ''Ne yaptın Hasibe!'' gibi yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan sosyal medyada bambaşka! Bikinili pozlarıyla yıktı geçti fit hali dikkat çekti

Öte yandan Açelya Devrim Yılhan fit haliyle de sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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