Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşine bakın! Eşinden boşanan Eltilerin Savaşı'nın yıldızı...
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar, bir süre önce eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanmıştı. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerini gülüşleri birbirinin aynısı gibi.
05.08.2021 09:52
- Son Güncelleme: 05.08.2021 09:52
Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın ablası Gözde'yi görenler şaştı kaldı. İlk bakışta birbirlerini andırmayan kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.