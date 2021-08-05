Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın kardeşine bakın! Eşinden boşanan Eltilerin Savaşı’nın yıldızı...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın ablası Gözde'yi görenler şaştı kaldı. İlk bakışta birbirlerini andırmayan kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.