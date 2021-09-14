Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Merve Dizdar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Dizdar'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken oyuncunun rol arkadaşı Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Merve Dizdar kaç yaşındaymış...

14.09.2021 23:48 - Son Güncelleme: 14.09.2021 23:48
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Dizdar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Merve Dizdar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

Ünlü oyuncunun dizide Safiye karakteriyle ablasını canlandıran Ezgi Mola ile arasındaki fark da dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu

Cansu Dere - 14 Ekim 1980

SON DAKİKA