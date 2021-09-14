Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Ezgi Mola ile arasındaki fark çok konuşuldu
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar bakın kaç yaşında çıktı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Merve Dizdar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Dizdar'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken oyuncunun rol arkadaşı Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Merve Dizdar kaç yaşındaymış...
14.09.2021 23:48
- Son Güncelleme: 14.09.2021 23:48
Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Dizdar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun ile paylaştığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Merve Dizdar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun dizide Safiye karakteriyle ablasını canlandıran Ezgi Mola ile arasındaki fark da dikkat çekti.