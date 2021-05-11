Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar aşka geldi! Eşi Gürhan Altundaşar’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar aşka geldi! Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizdar, 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Gürhan Altundaşar'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Dizdar, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullandı. İşte ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın paylaşımı…

11.05.2021 01:51 - Son Güncelleme: 11.05.2021 01:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





