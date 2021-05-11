Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar aşka geldi! Eşi Gürhan Altundaşar’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar aşka geldi! Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizdar, 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Gürhan Altundaşar'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Dizdar, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullandı. İşte ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın paylaşımı…
11.05.2021 01:51
- Son Güncelleme: 11.05.2021 01:51
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturmuştu.
Dizdar, sosyal medya hesabında eşi Gürhan Altundaşar'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşiyle çektiği esprili videolarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez romantik paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile fotoğraflarını "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Binlerce beğeni alan paylaşıma Dizdar'ın takipçileri yorumda bulunarak Gürhan Altundaşar'ın doğum gününü kutladı.