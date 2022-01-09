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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar'ı gören şaştı kaldı: 'Hiç benzemiyorlar'

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar'ı gören şaştı kaldı: 'Hiç benzemiyorlar'

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son olarak annesi Yıldız Dizdar ile günlük halini paylaştı. Anne - kızın buluşmasını gören sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan geçmedi. Merve Dizdar annesi Yıldız Dizdar'a benzetilmemesi ile gündeme geldi. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

09.01.2022 13:26 - Son Güncelleme: 09.01.2022 13:33
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar’ı gören şaştı kaldı: ’Hiç benzemiyorlar’

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar'ı gören şaştı kaldı, anne - kızı görenler, 'Hiç benzemiyorlar' yorumları yaptı.

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar’ı gören şaştı kaldı: ’Hiç benzemiyorlar’

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz haftalarda üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar’ı gören şaştı kaldı: ’Hiç benzemiyorlar’

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Merve Dizdar, Instagram'dan annesi ile paylaştığı kareyle gündeme geldi.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar’ı gören şaştı kaldı: ’Hiç benzemiyorlar’

İşte başta Merve Dizdar ve annesi olmak üzere sizler için derlediğimmiz ünlülerin anneleri...

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar annesiyle keyifte! Yıldız Dizdar’ı gören şaştı kaldı: ’Hiç benzemiyorlar’

Demet Akalın

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