Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu 'ama çıtayı kaldırmayalım' Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

Masumlar Apartmanı'nın Esra'sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu 'ama çıtayı kaldırmayalım' Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı en çokta Esra Ruşan'a yaradı. Daha önce Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım Sensin, Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda yer alan 39 yaşındaki güzel oyuncu asıl patlamasını Masumlar Apartmanı ile yaptı. Yaşından çok çok genç gösteren Esra Ruşan son olarak Instagram'ında yaptığı paylaşımlarla gündemde. Üstsüz pozlar veren Esra Ruşan kısa bir süre sonra da büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

18.01.2022 12:52 - Son Güncelleme: 18.01.2022 12:52
Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu ’ama çıtayı kaldırmayalım’ Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

Masumlar Apartmanı'nın yıldızını parlatan isimlerinden biri de Esra Ruşan oldu. Dizide kendisiyle aynı adı taşıyan Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu ’ama çıtayı kaldırmayalım’ Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

Esra Ruşan, Kars'ta doğdu ve eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Uzun soluklu Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atan Ruşan, sonrasında popüler dizilerde yer alarak adını duyurdu.

Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu ’ama çıtayı kaldırmayalım’ Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı.

Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu ’ama çıtayı kaldırmayalım’ Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

Esra Ruşan bir dönem yönetmen Fatih Gök ile evliydi. Çift 2020 yılında yollarını ayırdı.

Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu ’ama çıtayı kaldırmayalım’ Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi.

SON DAKİKA