Masumlar Apartmanı’nın Esra’sı üstsüz pozlarıyla kasıp kavurdu ’ama çıtayı kaldırmayalım’ Esra Ruşan sonra da şok yaşadı

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı.