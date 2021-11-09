Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün en mutlu günü! Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı

2017 yılında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynayan Aslıhan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Bu kez Masumlar Apartmanı'nda Ceylan Önkol karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Gürbüz hayranlarını sevindirdi. Ünlü oyuncu, erkek kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğününde eğlenirken görüntülendi. En mutlu gününde kardeşi ve geliniyle çiftetelli oynayarak kurtlarını döken Gürbüz daha sonra da kardeşinin eşine takı takmayı ihmal etmedi.