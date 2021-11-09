Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün en mutlu günü! Ev sahibi olduğu düğünde şov yaptı! Kardeşi ile dakikalarca göbek attı
Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan Önkol karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ü evlendirdi. Düğün sahipliği yaptığı gecede kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynayan ünlü oyuncu dakikalarca pistten inmedi. En mutlu gününde uzun bir elbise giyen Gürbüz bacaklarındaki ve gögsündeki derin dekolte ile görenleri kendine hayran bıraktı. Öte yandan Aslıhan Gürbüz ile kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün benzerliği dikkat çekti.
09.11.2021 18:51
- Son Güncelleme: 09.11.2021 19:09
2017 yılında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynayan Aslıhan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Bu kez Masumlar Apartmanı'nda Ceylan Önkol karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Gürbüz hayranlarını sevindirdi. Ünlü oyuncu, erkek kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün düğününde eğlenirken görüntülendi. En mutlu gününde kardeşi ve geliniyle çiftetelli oynayarak kurtlarını döken Gürbüz daha sonra da kardeşinin eşine takı takmayı ihmal etmedi.
Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün töreninde çiftin yanından ayrılmayan ünlü oyuncu gelinini biran olsun yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski sevgilisi Ceylan karakterini canlandıracak.