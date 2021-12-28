Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını solladı benzerlikleri pes dedirtti
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün annesini gören dilini ısırdı! Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yahşi Cazibe ile adını duyuran ve Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Gürbüz'ün özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "Aslıhan güzelliğini annesinden almış", "Kızını gölgede bıraktı" yorumlarında bulundu. İşte Aslıhan Gürbüz'ün güzeller güzeli annesi...
28.12.2021 20:50
- Son Güncelleme: 28.12.2021 20:50
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, 2010 yılından 2012 yılına kadar atv'de yayınlanan "Yahşi Cazibe" dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
2017 yılında rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle de kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Gürbüz, son olarak Masumlar Apartmanı ile izleyici karşısına çıktı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz'ün hayatı da merak edildi. 6 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Gürbüz'ün özellikle ailesi merak konusu oldu.
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