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Masumlar Apartmanı'nın cefakar İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı en yakını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Farah Zeynep Abdullah hakkında araştırma yapanlar annesi Gülay Hanım'a hayran kaldı. İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin anneleri.

30.03.2021 11:33 - Son Güncelleme: 30.03.2021 11:33
Masumlar Apartmanı'nın cefakar İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı en yakını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah. Masumlar Apartmanı adlı dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada da oldukça aktif. Genç oyuncu özellikle kendisine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde girdiği kilo polemiği de bunlardan biri. Tüm bunların yanı sıra Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada ailesini de ihmal etmiyor ve paylaşımlar yapıyor.

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Masumlar Apartmanı'nın cefakar İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı en yakını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...

Aile bireyleriyle paylaşımlar yapan Farah Zeynep Abdullah'ın annesi sosyal medyayı salladı. Genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine geçen Gülay Abdullah sizi de çok şaşırtacak.

İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin aileleri.

Masumlar Apartmanı'nın cefakar İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı en yakını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Masumlar Apartmanı'nın cefakar İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı en yakını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...
Masumlar Apartmanı'nın cefakar İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ı en yakını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın annesi...