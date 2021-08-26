Masumiyet’in Ela’sı ve İlker’i aşklarında finale gitti! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan aşkında bomba gelişme herkes şokta!

O dönem İlayda Alişan'ın Kardeşlerim dizisinin Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Alişan'ın, Halit Özgür Sarı ile ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun, Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve ünlü oyuncuyu takipten çıkasıSerkay ile aşk iddialarını doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ile tanışan İlayda Alişan gönlünü Tütüncü'ye kaptırdı.