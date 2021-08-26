Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan aşkında bomba gelişme herkes şokta!
Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Dizi aşkı gerçeğe dönüşen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın birlikteliği sona erdi. Günlerce aşklarını gizleyen ikili, dizinin final yapması ile önce arkadaşları Deniz Işın'ı da yanlarına alarak tatile çıktı ardından Bodrum Gümüşlük'e geçen çifte kumrular el ele kameralara yakalanınca büyük panik yaşadı. Tüm yaşananların ardından gözlerden kaçmamayı tercih eden Serkay ve İlayda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttı. 'Ayrılık mı var?' sorusu kafalarda yer edinirken üstüne bir de tüm fotoğraflar silindi.
MASUM AŞKTA FİNAL!
Masumiyet'in Ela'sı ve İlker'i aşklarında finale gitti! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan aşkında bomba gelişme yaşandı.
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
Masumiyet dizisinin final yapması ile dizi aşkının gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Serkay Tütüncü İlayda Alişan ve Deniz Işın'ın tatili ile aşk sinyalleri başladı. Masumiyet dizisi 13. bölümüyle ekranlara veda etti. Ekran yolculuğu kısa sürse dizinin genç oyuncuları İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın çıktıkları tatil ile gündeme geldi.
Dizide Ela ve İlker aşkı anlatılırken İlayda Alişan, Serkay Tütüncü'nün gerçek hayattaki yakınlığıdikkat çekti. Dizinin başından bu yana samimi tavırları ile dikkat çeken ve sık sık birlikte vakit geçiren İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü dizi biter bitmez tatile çıktı.
O dönem İlayda Alişan'ın Kardeşlerim dizisinin Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Alişan'ın, Halit Özgür Sarı ile ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun, Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve ünlü oyuncuyu takipten çıkasıSerkay ile aşk iddialarını doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ile tanışan İlayda Alişan gönlünü Tütüncü'ye kaptırdı.
DİZİ BİTER BİTMEZ TATİLE ÇIKTILAR
O dönem adı aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan, Serkay Tütüncü çifti rol aldıkları dizi Masumiyet'in final yapmasının ardından tatile çıktı. Set dışında eğlenceli görüntülerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Işın, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'a tatillerinde eşlik etti.