Masumiyet final yaptı Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan yakayı ele verdi! Önce tatil sonra inkar şimdi ise el ele göz göze...
Masumiyet final yaptı Serkay Tütüncü - İlayda Alişan bombası patladı! Önce tatile gittiler sonra inkar ettiler şimdi ise el ele göz göze aşklarını köşe bucak kaçarak yaşamaya çalışıyorlar! Geçtiğimiz haftalarda Masumiyet son bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin final yapmasının ardından İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın tatile çıktı. O dönem Serkay ve İlayda'nın tatilinin aşk gereğini ortaya çıkarmaması için rol arkadaşları Deniz Işın'ın da ünlü çifte eşlik ettiği ileri sürülmüştü. Aşklarını inkar eden ikili hakkında bomba gerçek ortaya çıktı. Her seferinde ilişkilerini inkar eden Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, el ele göz göze yakalandı.
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
Masumiyet final yaptı Serkay Tütüncü - İlayda Alişan yakayı ele verdi! Masumiyet dizisi 13. son bölüm ile yayın hayatına veda etti. Ekran yolculuğu kısa sürse de dizinin genç oyuncuları İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatil ile gündeme geldi.
"KOŞ SERKAY, BİZİ ÇEKİYORLAR"
Kahvaltı yaptıkları mekandan ayrıldıktan sonra el ele Gümüşlük sahilinde yürüyen ikili, "fotoğrafları yayınlamayın" dedikleri tatilde birlikteliklerini gözler önüne serdi. Objektiflerin görüntü aldığını gören 25 yaşındaki güzel, "Koş Serkay, bizi çekiyorlar. Müdahale et. Son günümüzde de yakalanılmaz ki" diyerek panikle sevgilisine seslendi.
"SAKLAYARAK AŞK YAŞIYORUZ"
Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Tütüncü, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" dedi. Sevgilisi İlayda'nın panik yapması üzerine fotoğrafların yayınlanmamasını isteyen yakışıklı oyuncu, dil dökse de gazetecileri bu konuda ikna edemedi.