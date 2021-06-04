Masumiyet final yaptı Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan yakayı ele verdi! Önce tatil sonra inkar şimdi ise el ele göz göze...

Masumiyet final yaptı Serkay Tütüncü - İlayda Alişan bombası patladı! Önce tatile gittiler sonra inkar ettiler şimdi ise el ele göz göze aşklarını köşe bucak kaçarak yaşamaya çalışıyorlar! Geçtiğimiz haftalarda Masumiyet son bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin final yapmasının ardından İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın tatile çıktı. O dönem Serkay ve İlayda'nın tatilinin aşk gereğini ortaya çıkarmaması için rol arkadaşları Deniz Işın'ın da ünlü çifte eşlik ettiği ileri sürülmüştü. Aşklarını inkar eden ikili hakkında bomba gerçek ortaya çıktı. Her seferinde ilişkilerini inkar eden Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, el ele göz göze yakalandı.

04.06.2021 09:22 - Son Güncelleme: 04.06.2021 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





