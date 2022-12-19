Masterchef’ten elenen Yağız’ın sevgilisine bakın siz! Eleme sonrası o sözleri duyanlar şaştı kaldı ’kefeni yırttık yine’ Yağız Özçelik...

MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha duygu dolu anlara sahne oldu. Bu hafta eleme potasına giren Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te heyecan bir an olsun düşmedi. MasterChef'ten elenen isim gecenin sonunda belli oldu.