Masterchef'ten elenen Vural'ın bu hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Siz bir de gözünden sakındığı oğluna bakın Vural Burnaz...
Masterchef'te önceki akşam bir eleme daha yaşandı. Yarışmanın tarzıyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Vural Burnaz, kaptan olduğu hafta yarışmaya veda etti. 8 yıllık aşçılık deneyimi olan Vural Burnaz, yarışmaya yedek kadrodan dahil oldu ancak pek uzun süre kalamadı. Masterchef'te yer aldığı süre zarfı kısa olsa da adından epey söz ettiren Vural Burnaz günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'de elenen isim bu hafta Vural Burnaz oldu.
Bu hafta mavi takım kaptanı olan Gamze Tosun'un, kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği Vural Burnaz'ın elenmesi izleyiciyi de şaşkına çevirdi.
Mehmet Şef'in ahtapot yemeğini en iyi yapan Fatma Nur oldu. Görkem ve Vural'ın son ikiye kaldığı elemede ise Vural yemeği en kötü yapan kişi olarak MasterChef'e veda etti.
8 yıldır aşçılık deneyimi bulunan ve yedeklerden ana kadroya giren MasterChef Vural kafe restoran mutfaklarında amatör olarak çalışmış. Yarışmaya oğlu için katıldığını söyleyen başarılı yarışmacı, programa Sakarya'dan katılmıştı.
Gözyaşlarını tutamayan MasterChef Vural amatör olarak kafe ve restoran mutfağında da deneyim kazanmış. 27 yaşındaki yarışmacı, 13 yıldır atamadığı adımı atmak için yarışmaya katıldığını söylemişti.