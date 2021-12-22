Masterchef'ten elenen Safanur Bol aşkı Masterchef'te buldu ilan-ı aşk gibi kare! Emir Elidemir'le değil o isimle birlikte...
Masterchef'e bu hafta veda eden isim, mor saçlarıyla hafızalara kazınan Safanur Bol oldu. Renkli saçları, samimi sözleriyle akıllarda yer edinen Safanur Bol, Görkem Demiral ile kaldığı son 2'den çıkamamış ve Masterchef hayallerine veda etmişti. Yarışmadan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından bolca söz ettiren Safanur Bol aşkı Masterchef'te mi buldu? Adı bir dönem Masterchef 2020 yarışmacılarından Emir Elidemir ile anılan Safanur Bol öyle biriyle öyle bir fotoğraf paylaştı ki ortalık karıştı.
TV8 ekranlarının en fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Farklı tarzı ile bir hayli konuşulan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Safanur Bol'un adı geçtiğimiz günlerde eski bir Masterchef yarışmacısı olan Emir Elidemir ile anılmıştı.
Geçtiğimiz yıl Ayyüce isimli yarışmacıyla yakınlaştığı iddia edilen Masterchef Emir Elidemir, bu iddialara karşılık olarak hiçbir açıklama yapmamıştı.
Yarışma boyunca birçok isimle anılan ve fanları tarafından birçok isme yakınlaştırılan Masterchef Emir Elidemir'in hayranları şimdi de bu sezon yer alan Masterchef Safanur'la ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.
Masterchef yarışmacılarından olan Emir Elidemir ve Safanur Bol ise konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.