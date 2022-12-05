Masterchef’ten elenen Gamze şok dalgası yarattı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

SOMER ŞEF'TEN TESELLİ SÖZLERİ: "ÇOCUKLARI İÇİN HAYALLERİNİ ERTLEYEN KADINLARA ÖRNEK OLDUN"

Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 2. turda elenmiştin. Bu yıl MasterChef'i 9. olarak tamamladın. İnanılmaz bir gelişme gösterdin. 'Hem çocuklarına hem de hayallerini erteleyen kadınlara örnek olmak istiyorum' demiştin. Bence bu örneği fazlasıyla onlara gösterdin. Senin yolun buraya kadarmış. O çok özelediğin çocuklarına bugün itibariyle kavuşuyorsun."