Masterchef'ten elenen Fatma Nur'dan olay sözler 'Gamze b.k içsin ben onu döverim' Meğer bulup günlüğünü okumuş
Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkardı Fatma Nur. Son olarak Gamze Tosun'la büyük bir kavga eden Fatma Nur Uçar, eleme potasından çıkmasıyla tanınıyordu. Ancak çekirge daha fazla sıçrayamadı ve son olarak Masterchef'e veda eden isim oldu. Vedasının ardından Instagram canlı yayını açan Fatma Nur Uçar, yarışmacı arkadaşları hakkında özellikle de Gamze Tosun hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
01.12.2022 14:35 - Son Güncelleme: 01.12.2022 14:36
Sevilen yemek yarışma programı Masterchef'in bu sezonunun olaylı ismi Fatma Nur Uçar yine yaptı yapacağını.
Instagram'da canlı yayın açan Fatma Nur Uçar'ın, yarışmacı arkadaşları hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Uçar'ın yayında kullandığı ifadeler şu şekilde: