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Masterchef'ten elenen Fatma Nur'dan olay sözler 'Gamze b.k içsin ben onu döverim' Meğer bulup günlüğünü okumuş

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkardı Fatma Nur. Son olarak Gamze Tosun'la büyük bir kavga eden Fatma Nur Uçar, eleme potasından çıkmasıyla tanınıyordu. Ancak çekirge daha fazla sıçrayamadı ve son olarak Masterchef'e veda eden isim oldu. Vedasının ardından Instagram canlı yayını açan Fatma Nur Uçar, yarışmacı arkadaşları hakkında özellikle de Gamze Tosun hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

01.12.2022 14:35 - Son Güncelleme: 01.12.2022 14:36
Masterchef’ten elenen Fatma Nur’dan olay sözler ’Gamze b.k içsin ben onu döverim’ Meğer bulup günlüğünü okumuş

Sevilen yemek yarışma programı Masterchef'in bu sezonunun olaylı ismi Fatma Nur Uçar yine yaptı yapacağını.

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Masterchef’ten elenen Fatma Nur’dan olay sözler ’Gamze b.k içsin ben onu döverim’ Meğer bulup günlüğünü okumuş

Yarışma boyunca pek çok isimle kavga eden Fatma Nur Uçar elendikten sonra da boş durmadı.

Masterchef’ten elenen Fatma Nur’dan olay sözler ’Gamze b.k içsin ben onu döverim’ Meğer bulup günlüğünü okumuş

Instagram'da canlı yayın açan Fatma Nur Uçar'ın, yarışmacı arkadaşları hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Uçar'ın yayında kullandığı ifadeler şu şekilde:

Masterchef’ten elenen Fatma Nur’dan olay sözler ’Gamze b.k içsin ben onu döverim’ Meğer bulup günlüğünü okumuş

'Yağız çok komik bir insan arka tarafta gülmekten öldüğüm bir insan, gerçekten çok komik biri...'

Masterchef’ten elenen Fatma Nur’dan olay sözler ’Gamze b.k içsin ben onu döverim’ Meğer bulup günlüğünü okumuş

Burak Kaya'yı taklit etmiyorum. Burak Kaya çok iyi bir insan arka tarafta 'Fatma Nur benim taklidimi yapar mısın?' diyor...

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