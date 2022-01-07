Masterchef’ten elenen Dilara hakkında şoke eden iddia! Finale ramak kala hayallerine el sallayan Dilara ve Mehmet Şef...

ŞEF OSMAN SEZENER'İN TABAĞINI KİM DAHA İYİ YAPTI?

MasterChef'te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği yapmalarını istedi. Zorlu oyunda iki yarışmacı verilen sürede hata yapmamaya, eksiksiz ürün getirmeye ve şefin tabağına en yakın şekilde yapmaya çalıştı. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.