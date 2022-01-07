Masterchef'ten elenen Dilara hakkında şoke eden iddia! Finale ramak kala hayallerine el sallayan Dilara ve Mehmet Şef...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. O isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Son dönemde sık sık girdiği kavgalarla gündeme gelen Dilara Başaran finale ramak kala hayallerine veda eden isim oldu. Gözyaşlarının döküldüğü eleme gecesinden sonra Dilara Başaran günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de Sergen Özen, Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı son 5 yarışmacı arasına girmişti. MasterChef'te haftanın ilk 3 gününde çeyrek finale adını yazdıran ve şef ceketini giyen yarışmacılar Hasan, Eren ve Sergen olmuştu. Son olarak Dilara ve Tahsin arasında finale yükselme mücadelesi yaşandı.
ŞEF OSMAN SEZENER'İN TABAĞINI KİM DAHA İYİ YAPTI?
MasterChef'te ilk oyunda konuk şef olarak Osman Sezener katıldı. Ünlü şef, yarışmacılara kırlangıç balığı ile hazırlanmış üç farklı yemeği yapmalarını istedi. Zorlu oyunda iki yarışmacı verilen sürede hata yapmamaya, eksiksiz ürün getirmeye ve şefin tabağına en yakın şekilde yapmaya çalıştı. Süre sonunda Osman Sezener ile birlikte dört şefin on üzerinden değerlendirmesine göre ilk turda Tahsin 28, Dilara 19 puan aldı.
MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?
MasterChef'te ikinci oyununda yarışmacılara verilen ana ürün koruk suyu oldu. Yarışmacılar, bu ürünün yanına marketten alacakları ürünler ile şeflerden yüksek puan almalarını sağlayacak yaratıcı bir tabak çıkarmaya çalıştı. Bu oyunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği puanlar sonucunda Tahsin 18, Dilara 23 puan aldı.
MasterChef Türkiye 2021'de çeyrek final öncesindeki son bölümde Tahsin ve Dilara'nın iki turdaki puanları toplandı. İki oyun sonunda şeflerden toplam 46 puan Tahsin, son şef ceketini giydi ve çeyrek finale çıktı. Tahsin'e şef ceketini Mehmet Yalçınkaya giydirdi. Toplamda 42 puanda kalan Dilara ise MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu.
DİLARA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
MasterChef 2021'e 5. olarak veda eden Dilara gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şefler Dilara'yı teselli etmeye çalıştı.