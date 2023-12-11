Masterchef'ten elenen Cemre altan altan bombaladı "Zaten bu finali yaşayamayacaktık" Elenerek şoke eden şampiyon Cemre Uyanık...

Masterchef'in tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biriydi... Yarışmada ilerlemesi beklenen Cemre Uyanık, yarışmaya veda ederek herkesi şaşkına çevirdi. Önceki akşam elenen isim olan Cemre Uyanık, elemenin ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Uyanık, günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Masterchef All Star'da hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Mavi takımın kaptanı Kıvanç olurken kırmızı takımın kaptanı Sergen oldu. Kırmızı takım bu hafta 3-0'lık galibiyet yaşadı. Haftanın eleme adayları; Kıvanç, Cemre ve Esra oldu. Dün ekrana gelen bireysel oyunda ise Dilara dördüncü eleme adayı olarak potaya girdi.
Yarışmaya veda eden isim ise 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık oldu.
"10. OLARAK GİDİYORUM"
Elendikten sonra Cemre şu açıklamayı yaptı: