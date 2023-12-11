Masterchef'ten elenen Cemre altan altan bombaladı "Zaten bu finali yaşayamayacaktık" Elenerek şoke eden şampiyon Cemre Uyanık...

Masterchef'in tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biriydi... Yarışmada ilerlemesi beklenen Cemre Uyanık, yarışmaya veda ederek herkesi şaşkına çevirdi. Önceki akşam elenen isim olan Cemre Uyanık, elemenin ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Uyanık, günün en çok merak edilen isimlerinden biri.