Masterchef'ten elenen Burcu Önal'dan eşiyle göğüs dekolteli aşk dolu poz! 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyorum' yorumu sonrası...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e son olarak veda eden isim, yarışmanın en iddialılarından olan Burcu Önal oldu. Asya mutfağına olan tutkusuyla bilinen, yarışmada sık sık polemiklere giren Burcu Önal, yarışmaya ağlaya ağlaya veda etti. Burcu Önal'ın duygusal vedası sonrası sosyal medyada çok aktif. Önceki gün eşiyle aşk dolu bir poz yayınlayan Burcu Önal'ın bu karesi sosyal medyayı salladı.
14.01.2022 10:35
- Son Güncelleme: 14.01.2022 10:35
Masterchef 2021'de finale kalamasa da en çok konuşulan isimlerden biri oldu Burcu Önal. Ve hala hafızalarda.
Sözünü sakınmamasıyle bilinen Burcu Önal hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği herkesi şok şaşırtmıştı bir süre önce.
MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla ilgi çekti.