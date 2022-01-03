Masterchef’ten elenen Burcu Önal bu gerçekle alaşağı etti ’Burak Özçivit’le evlendiğini bilmiyorduk!’ Ağlayarak giden Burcu’nun eşi...

"PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIM"

Burcu, "Buraya şampiyon olmak için geldim ama en büyük amacım pijamayla evden çıkan Burcu'nun olduğunu göstermekti. Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim.