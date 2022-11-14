Masterchef'ten elenen Burak'a bakın siz! Sevgilisinden nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...
Tv 8 eranlarında yayınlanan Masterchef'te yarışmacıla bir sonraki haftaya geçmek için ter dökerken bir yandan da herkesi üzen elemeler yaşanıyor. Onlardan biri de önceki akşam yaşandı. Masterchef 2022'ye veda eden isim Burak Revanbahş oldu. Gözyaşlarının sel olduğu eleme gecesinin ardından Burak Revanbahş günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
14.11.2022 10:08 - Son Güncelleme: 14.11.2022 10:08
Masterchef'e önceki akşam veda eden Burak Revanbahş günen en çok merak edilen isimlerinden biri. Gözyaşlarının sel olduğu eleme sonrası hakkındaki tüm detaylar merak ediliyor.
MasterChef Türkiye'nin 127. bölümü olay oldu. Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra eleme potasında çıkmak için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tattı.
MASTERCHEF'E DAMGA VURAN ELEME!
Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra'nın potada olduğu MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ilk etabı sonrası son 3'e kalan isimler açıklandı.
Kırmızı ve mavi takımın rekabet ettiği MasterChef'te son 3'e kalan yarışmacılar Barış, Burak ve Görkem oldu.