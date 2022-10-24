Masterchef'ten elenen Atike Bozyaka dışarıda adeta bambaşka biri! 'Kızım için buradayım' dedi de kankası Çağatay'ın ardından elendi
Yarışmacıların Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktükleri, Masterchef 2022'de son olarak elenen isim Atike Bozyaka oldu. Yarışmaya yedek kadrodan dahil olan Atike Bozyaka'nın elenmesi izleyiciler için sürpriz oldu. Sık sık yarışmaya 'kızı için' geldiğini söyleyen Atike Bozyaka günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Atike Bozyaka, hakkında araştırma yapanlarsa Instagram'daki pozlarına bakıp kalıyor. İşte Atike Bozyaka hakkında tüm merak edilenler...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te son olarak elenen yarışmacı Atike Bozyaka oldu. Masterchef Atike günün en çok merak edilen isimlerinden biri. İşte tüm merak edilenler...
Jüri koltuğunda Somer Sivroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef yarışması, TV8'de ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca mücadele eden kırmızı ve mavi takımdan her hafta olduğu gibi yine altı isim potaya gitmişti. Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatmanur ve Tolga; ilk turda fesleğen ve reyhanla yaratıcı tabaklar çıkardı. İkinci oyuna çıkan 3 yarışmacı arasından bir isim ise hayallerine veda etti.
MasterChef Türkiye yarışmasında pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımların mücadelesi ardından potaya giren 6 isim iki aşamalı oyunda karşı karşıya geldi. Oyunun ilk aşamasında MasterChef jürisi, yarışmacılardan fesleğen ve reyhandan yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda en başarılı olarak birinci seçilen Metin, böylece potadan çıkan ilk isim oldu. Gamze 2. seçilirken 3. isim de Tolga oldu.