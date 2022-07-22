MasterChef'ten çıkan aşk! Şef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Cinsel ilişki itirafıyla şaşkına çevirmişti meğer...
MasterChef'ten çıkan aşk! Şef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Cinsel ilişki itirafıyla şaşkına çevirmişti ünlü şef... Survivor All Star sezonunun sona ermesiyle yeni sezona başlayan 'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu. O isim bakın kim çıktı.
22.07.2022 16:15 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:26
MasterChef'ten çıkan aşk! Şef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Cinsel ilişki itirafıyla şaşkına çevirmişti meğer aşkı bakın kimmiş...
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum."