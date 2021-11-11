Masterchef'ten aşk çıktı ateş bacayı fena sardı şu bakışlara bir bakın! Artık saklayamıyorlar bile meğer Hasan ve Pelin...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, bu sezon geçen sene ki gibi olay yaratmadı. Reytingleri de ortalama kaldı. Ancak yine de hatrı sayılır bir izleyici kitlesi nefes bile almadan olan biteni izliyor. Özellikle bu yıl yarışmacıların özel hayatları oldukça ön planda. Bunlardan biri şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilen Hasan Biltekin. Sevgilisi Hülya'yı yarışmada sık sık anan Hasan Biltekin'in yine Masterchef'te bulunan kadın bir yarışmacıyla arasında ateşin bacayı sardığı iddia ediliyor.
11.11.2021 15:52
- Son Güncelleme: 11.11.2021 15:52
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı.
İddialara göre Doktor Hülya, sevgilisi Hasan'ı deli gibi kıskanıyordu. Kıskandığı isim ise Pelin Zaman'dı...