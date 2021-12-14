Masterchef'teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler 'yılan psikopat yalancı' Burcu gitti Dilara kaldı
Masterchef'in kaptanlık oyununda iki iddialı yarışmacı Dilara Başaran ile Burcu Önal arasındaki kavga, yarışma tarihindeki en seviyesiz kavga olarak tarihe geçti. Türkiye'nin gözleri önünde hakaretlerin havalarda uçuştuğu kavganın perde arkası ortaya çıktı. Meğer Dilara Başaran ile Burcu Önal'ın kavgası evde, fiziksel kavgaya dönüşmüş ve Acun Medya ekibi zar zor ayırmış. İşte detaylar...
14.12.2021 15:52
- Son Güncelleme: 14.12.2021 15:56
Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.