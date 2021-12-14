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Masterchef'teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler 'yılan psikopat yalancı' Burcu gitti Dilara kaldı

Masterchef'in kaptanlık oyununda iki iddialı yarışmacı Dilara Başaran ile Burcu Önal arasındaki kavga, yarışma tarihindeki en seviyesiz kavga olarak tarihe geçti. Türkiye'nin gözleri önünde hakaretlerin havalarda uçuştuğu kavganın perde arkası ortaya çıktı. Meğer Dilara Başaran ile Burcu Önal'ın kavgası evde, fiziksel kavgaya dönüşmüş ve Acun Medya ekibi zar zor ayırmış. İşte detaylar...

14.12.2021 15:52 - Son Güncelleme: 14.12.2021 15:56
Masterchef’teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler ’yılan psikopat yalancı’ Burcu gitti Dilara kaldı

Masterchef yarışmasında Dilara ve Burcu arasında bir gerginliğin olduğu görülüyordu fakat ikili konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef’teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler ’yılan psikopat yalancı’ Burcu gitti Dilara kaldı

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise en iyi güveci yapan isim Burcu olmuş ve Mavi takım kaptanlığını kazanmıştı. Takım kaptanlığını kazanan Burcu, şeflerden söz alarak; şok sözlere yer vermişti.

Masterchef’teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler ’yılan psikopat yalancı’ Burcu gitti Dilara kaldı

Güveç yapmaları istenen yarışmacılar, en lezzetli yemeği yapmak için canla başla mücadele etti. Gün sonunda Hasan, Tahsin, Burcu ve Sergen öne çıkan isimler olurken; mavi takım kaptanı Burcu oldu.

Masterchef’teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler ’yılan psikopat yalancı’ Burcu gitti Dilara kaldı

Burcu, rakibini seçmeden önce bir açıklama yaptı. Bu konuda susmak için bayadır elimden geleni yapıyorum ama doğrular ve yanlışlar olduğunda da asla susmam. Bazı şeyler görüyorum çok uzun zamandır farkındayım. Bazı şeyler yaşıyorum görmemezlikten geliyorum. İlk günden beri Dilara'nın kafasında benim onu kaptan yapacağım gibi bir fikir var. Nasıl olduğunu anlamadım ama o zaman da kafam da hiç öyle bir şey yoktu" dedi.

Masterchef’teki kavganın devamı evde çıktı saç saça baş başa girdiler ’yılan psikopat yalancı’ Burcu gitti Dilara kaldı

Ardından sözlerine devam eden Burcu, bir kadın olarak az kişi de olsalar yarışmaya devam etmenin gururunu yaşadığını söylerken, bunu çok dillendirmediğini ve özde göstermek istediğini açıkladı ve şöyle dedi:

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