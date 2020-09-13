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MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! "Masterchef 2077"

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, Instagram paylaşımları ile güldürmeye devame diyor. Sempatik tavırları ve renkli kişiliği ile MasterChef izleyicilerinin gönlünü kazanan Zanna, Atv ekranlarında yayaınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. İtalyan şef Danilo Zanna, bir ara çok popüler olan yaşlandırma efekti ile kendisini yaşlandırdı. Zanna'nın 'Yarışmacı beklerken ben' notuyla yaptığı paylaşıma, "Masterchef 2077", "Yaşlıyken bile yakışıklısın" şeklinde yorumlar yapıldı. Karadeniz kızı Tuğçe Demirbilek Zanna ile evli olan Danilo Şef'in bir de erkek evladı var. Peki Danilo Zanna kaç yaşında?

13.09.2020 09:08 - Son Güncelleme: 13.09.2020 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





