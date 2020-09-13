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MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! "Masterchef 2077"

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, Instagram paylaşımları ile güldürmeye devame diyor. Sempatik tavırları ve renkli kişiliği ile MasterChef izleyicilerinin gönlünü kazanan Zanna, Atv ekranlarında yayaınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. İtalyan şef Danilo Zanna, bir ara çok popüler olan yaşlandırma efekti ile kendisini yaşlandırdı. Zanna'nın 'Yarışmacı beklerken ben' notuyla yaptığı paylaşıma, "Masterchef 2077", "Yaşlıyken bile yakışıklısın" şeklinde yorumlar yapıldı. Karadeniz kızı Tuğçe Demirbilek Zanna ile evli olan Danilo Şef'in bir de erkek evladı var. Peki Danilo Zanna kaç yaşında?

13.09.2020 09:08 - Son Güncelleme: 13.09.2020 09:13
MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! Masterchef 2077

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, kendisini yaşlandırırsa... Sosyal medya Danilo Zanna'nın yaşlılığını konuşuyor. Peki Danilo Zanna kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! Masterchef 2077

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! Masterchef 2077

GIGI HADID

23 Nisan 1995

MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! Masterchef 2077

TANER ÖLMEZ

9 Ağustos 1986

MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! Masterchef 2077

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