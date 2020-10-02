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MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

Masterchef Türkiye son bölümde oyunu kaybeden mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. Yarışmacılar Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı tabağın aynısını yapmaya çalışırken, Tanya Kilitkayalı zor anlar yaşadı. Oyun sırasında rahatsızlanan Masterchef yarışmacısı Tanya, dokunulmazlık tabağını yarım bırakmak zorunda kaldı. MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı'nın kim olduğu araştırılırken, MasterChef'e veda eden Celal Sarıgül detayı sosyal medyada dikkat çekti.

02.10.2020 13:54 - Son Güncelleme: 02.10.2020 14:04
MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı.Mehmet Şef'in içinde karides de bulunan özel tarifi Surf and Turf yemeğini yapmaya çalışan Tanya'nın alerji nedeniyle boğazı şişti ve midesi bulandı. Şefler, Tanya'ya yarışmadan ayrılması için izin verdi.

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MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Tanya doktor eşliğinde stüdyo dışına alınırken bireysel dokunulmazlık oyununda tabağı değerlendirme dışı kaldı.

MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

Mehmet Şef ise Tanya hakkında bilgi vererek, "Tanya'nın zaten bir rahatsızlığı var ve bu devam ediyor. Doktorumuz, Tanya'nın yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Fakat ciddi bir şeyi yok. Arka tarafta doktorumuzla birlikte. Tanya dokunulmazlık alamayacak" dedi.

MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

Oyunun sonunda kazanan isim Sefa, oldu. Sefa böylece bireysel dokunulmazlığı alan isim oldu.

MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

MasterChef 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Sefa seçti. Sefa eleme adayı olarak dokunulmazlık oyununu kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü Uğur'un ismini verdi. Diğer eleme adayı mavi kaptanı tarafından seçildi.

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