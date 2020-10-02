MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?
Masterchef Türkiye son bölümde oyunu kaybeden mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. Yarışmacılar Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı tabağın aynısını yapmaya çalışırken, Tanya Kilitkayalı zor anlar yaşadı. Oyun sırasında rahatsızlanan Masterchef yarışmacısı Tanya, dokunulmazlık tabağını yarım bırakmak zorunda kaldı. MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı'nın kim olduğu araştırılırken, MasterChef'e veda eden Celal Sarıgül detayı sosyal medyada dikkat çekti.
MasterChef Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı.Mehmet Şef'in içinde karides de bulunan özel tarifi Surf and Turf yemeğini yapmaya çalışan Tanya'nın alerji nedeniyle boğazı şişti ve midesi bulandı. Şefler, Tanya'ya yarışmadan ayrılması için izin verdi.