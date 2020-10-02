MasterChef'te zor anlar geçiren Tanya Kilitkayalı ile Celal Sarıgül meğer... Tanya Kilitkayalı kimdir kaç yaşında?

Mehmet Şef ise Tanya hakkında bilgi vererek, "Tanya'nın zaten bir rahatsızlığı var ve bu devam ediyor. Doktorumuz, Tanya'nın yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Fakat ciddi bir şeyi yok. Arka tarafta doktorumuzla birlikte. Tanya dokunulmazlık alamayacak" dedi.