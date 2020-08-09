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MasterChef'te yürekler ağza geldi! Yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti

MasterChef, 8 Ağustos Cumartesi akşamı 19. bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadronun oluşturulması için yapılan eleme sırasında yürekler ağza geldi. Bir üst tura yükselmek için şeflerin istediği tarifi pişirmek üzere performanslarını sergileyen yarışmacılardan Didem Devay ise büyük bir talihsizlik yaşadı ve parmaklarını kesti. Eli kan içinde kalan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

09.08.2020 16:14 - Son Güncelleme: 09.08.2020 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





