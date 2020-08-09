MasterChef'te yürekler ağza geldi! Yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
MasterChef, 8 Ağustos Cumartesi akşamı 19. bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadronun oluşturulması için yapılan eleme sırasında yürekler ağza geldi. Bir üst tura yükselmek için şeflerin istediği tarifi pişirmek üzere performanslarını sergileyen yarışmacılardan Didem Devay ise büyük bir talihsizlik yaşadı ve parmaklarını kesti. Eli kan içinde kalan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
09.08.2020 16:14
- Son Güncelleme: 09.08.2020 16:14
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde yürekler ağıza geldi.
MasterChef'in 16 kişilik kadrosuna girmek için ter döken yarışmacılar her gün şeflerin verdiği bir tarifi en iyi şekilde yaparak ikinci tur için son 6 isim arasına kalmaya çalışıyor.
Dünkü bölümde de yarışmacılara ilk etap için ıspanak ve peynir dolgulu ravioli verildi. 45 dakika içinde yemeklerini yapmak için uğraşan yarışmacılardan Didem büyük bir talihsizlik yaşadı.
Doğrama yaptığı sırada elini kesen Didem'in parmağı kan içinde kaldı.
Mehmet Şef olayı görür görmez "Sağlıkçı koş" diye stüdyoda bulunan sağlıklılara müdahale etmeleri için çağrıda bulundu.
Yemeği yetişmeyeceği için iyice stres olan Didem'e ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yarışmacının eline tampon yapıldı ve yarası sarıldı.
Kaza geçiren Didem Devay yemeğini yetiştiremedi ve değerlendirme dışı kaldı.