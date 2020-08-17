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Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Somer Sivrioğlu'nun sert yüzüne tanıklık ettik. 32 yarışmacının ter döktüğü programda dün akşam 16 kişilik ana kadro belli oldu. Somer Sivrioğlu ise yarışmacılardan Arem Yüce'nin tavrı sonrası çılgına döndü. İşte detaylar.

17.08.2020 09:39 - Son Güncelleme: 17.08.2020 09:39
Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.

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Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!

MasterChef Türkiye programında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı.

Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!

KEBAP YAPTILAR
Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.

Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!

BENCE ÇIK GİT BURADAN
Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı...

Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!

Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.

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