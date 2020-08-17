Masterchef'te Somer Sivrioğlu bir anda çılgına döndü: Senin ahlakın bu mu, bence bir an önce çık git!
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Somer Sivrioğlu'nun sert yüzüne tanıklık ettik. 32 yarışmacının ter döktüğü programda dün akşam 16 kişilik ana kadro belli oldu. Somer Sivrioğlu ise yarışmacılardan Arem Yüce'nin tavrı sonrası çılgına döndü. İşte detaylar.
17.08.2020 09:39
- Son Güncelleme: 17.08.2020 09:39
KEBAP YAPTILAR
Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.
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