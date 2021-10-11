MasterChef'te Şef Mehmet Yalçınkaya'nın tepesinin tasını attıran sözler! O yarışmacıyı stüdyodan kovdu, ortam bir anda gerildi

"SENİ GÖNDERİYORUM"

O anları gören Şef Mehmet Yalçınkaya ise sinirlendi.

Mehmet Yalçınkaya, Safanur'a "Seni gönderiyorum. Size 'Karışmayın' dedik. Ama oradan tarif gönderiyorsun. Seni kulise alabilir miyim?" dedi.