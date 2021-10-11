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MasterChef'te Şef Mehmet Yalçınkaya'nın tepesinin tasını attıran sözler! O yarışmacıyı stüdyodan kovdu, ortam bir anda gerildi

MasterChef'te Şef Mehmet Yalçınkaya'nın tepesinin tasını attıran sözler! Ünlü şef, o yarışmacıyı kovdu ortam bir anda gerildi... MasterChef Türkiye 2021'in 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. MasterChef'ten elendiği açıklanınca duygusal anlar yaşayan yarışmacıyı, ünlü şefler teselli etti. Diğer yandan yarışma sırasında yaşananları balkondan izleyen Safanur'un Pelin ile konuşması Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı. Mehmet Şef, "Oradan tarif veriyorsun" diyerek Safanur'u stüdyodan kovdu.

11.10.2021 09:25 - Son Güncelleme: 11.10.2021 09:46
MasterChef’te Şef Mehmet Yalçınkaya’nın tepesinin tasını attıran sözler! Safanur’u stüdyodan kovdu ortam bir anda gerildi

MasterChef'te Şef Mehmet Yalçınkaya'nın tepesinin tasını attıran sözler! Yalçınkaya, yarışmacı Safanur'u stüdyodan kovdu.

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MasterChef’te Şef Mehmet Yalçınkaya’nın tepesinin tasını attıran sözler! Safanur’u stüdyodan kovdu ortam bir anda gerildi

MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.

MasterChef’te Şef Mehmet Yalçınkaya’nın tepesinin tasını attıran sözler! Safanur’u stüdyodan kovdu ortam bir anda gerildi

Eleme gecesinde yarışan yarışmacılar arasında yer alan ve oyunu balkondan izleyen Safanur, Pelin ile konuştu. Pelin'e tavsiyede bulunan Safanur, "Poke top olmuyor mu?" diyerek tarifte bulundu.

MasterChef’te Şef Mehmet Yalçınkaya’nın tepesinin tasını attıran sözler! Safanur’u stüdyodan kovdu ortam bir anda gerildi

"SENİ GÖNDERİYORUM"
O anları gören Şef Mehmet Yalçınkaya ise sinirlendi.
Mehmet Yalçınkaya, Safanur'a "Seni gönderiyorum. Size 'Karışmayın' dedik. Ama oradan tarif gönderiyorsun. Seni kulise alabilir miyim?" dedi.

MasterChef’te Şef Mehmet Yalçınkaya’nın tepesinin tasını attıran sözler! Safanur’u stüdyodan kovdu ortam bir anda gerildi

Mehmet Şef'in stüdyodan çıkardığı Safanur ise özür dileyerek gitti.

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