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MasterChef'te gözyaşlarına boğulan Özgül Coşar'ın kızı ve oğluna bakın! "Annesinin tıpatıp aynıları..."

MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde takımlar yine dokunulmazlık için mücadele etti. İkinci kez yaşanan dokunulmazlık heyecanında mutlu sona ulaşan kırmızı takım oldu. Üst üstte iki dokunulmazlık kaybeden mavi takımda ise sinirler gerildi. Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı. İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı. 36 yaşındaki MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar'ın bir kızı bir de oğlu bulunuyor. İşte annelerine olan benzerliği ile sosyal medyada dikkat çeken Özgür Coşar'ın çocukları...

10.09.2020 13:39 - Son Güncelleme: 10.09.2020 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





