MasterChef'te gözyaşlarına boğulan Özgül Coşar'ın kızı ve oğluna bakın! "Annesinin tıpatıp aynıları..."
MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde takımlar yine dokunulmazlık için mücadele etti. İkinci kez yaşanan dokunulmazlık heyecanında mutlu sona ulaşan kırmızı takım oldu. Üst üstte iki dokunulmazlık kaybeden mavi takımda ise sinirler gerildi. Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı. İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı. 36 yaşındaki MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar'ın bir kızı bir de oğlu bulunuyor. İşte annelerine olan benzerliği ile sosyal medyada dikkat çeken Özgür Coşar'ın çocukları...
Masterchef 2020 Türkiye'de ana kadrosunda yer alan ve herkes tarafından saygı gösterilen Özgül merak ediliyor. TV8'de yayınlanan MasterChef'te dün akşam ikinci kez dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın İtalyan lezzetleri yaptığı gecede kazanan Arem'in kaptan olduğu kırmızı takım oldu. Üst üste takım oyunu kaybeden mavi takımda ise sinirler gerildi. Tabağı geçer not alamayan Özgül ise gözyaşlarını tutamadı.
ÖZGÜL'ÜN GÖZYAŞLARI
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Kırmızı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan yarışmada mavi takım bireysel dokunulmazlığa gitti. Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı.İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı.
TAKIM OYLAMASINDA EŞİTLİK ÇIKTI
Dördüncü adayı belirlemek için konseye giden mavi takımda Özgül ve Ayyüce eşit sayıda oy aldı. Eşit oy durumunda eleme potasına gidecek ismi mavi takım kaptanı Esra belirledi. Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti. MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.