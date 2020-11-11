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MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

Masterchef 10 Kasım günü ekranlarda yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede jüri üyeleri en iyi menüyü yapan takımı belirlerken, takım oyunu sonrası üçlü turda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan biri final anında 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. İşte Masterchef son bölümde yaşananlar ve 25 bin TL'lik ödülün sahibi...

11.11.2020 09:55 - Son Güncelleme: 11.11.2020 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





