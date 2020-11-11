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MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

Masterchef 10 Kasım günü ekranlarda yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin yapıldığı gecede jüri üyeleri en iyi menüyü yapan takımı belirlerken, takım oyunu sonrası üçlü turda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan biri final anında 25 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. İşte Masterchef son bölümde yaşananlar ve 25 bin TL'lik ödülün sahibi...

11.11.2020 09:55 - Son Güncelleme: 11.11.2020 09:55
MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı MasterChef'te 10 Kasım günü yine heyecan doruktaydı. Ödül oyununun oynandığı gecede 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler yapıldı.

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MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

Etli bamya, fava, haşlanmış kuşkonmaz, ıspanaklı el açması börek ve irmik helvasının yaptığı gecede yarışmacılara 1 saat süre verildi.

MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı ve üst tura çıkan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ödül oyununu veda etti.
Mavi takımda bireysel ödül oyununda yarışmacılar, kör tadım ve normal tadım yaparak karşı karşıya geldi.

MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

ÖDÜLE İLK VEDA EDEN İSİM SERHAT

İlk etabında taze baharatları sıvı şeklinde tadan yarışmacılardan en az doğru tahminde bulunan isim Serhat oldu.

MasterChef'te 25 bin TL'lik ödül oyununu kazanan kim? 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşananlar...

Ayyüce ile Ebru yedişer tanesini doğru bilerek ödül oyununda son tura yükseldi. Bu etapta yarışmacılar kör takım yaparak çeşitli peynirlerin tadına baktı. Bu etapta en az bilen yarışmacı Ebru oldu ve ödüle veda etti.

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