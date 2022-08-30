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Haberler Magazin MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı: "Haddini aşma"

MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı: "Haddini aşma"

MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı kısa sürede gündem oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel önlüklerin giyinildiği MasterChef Türkiye'de Somer Şef'in Fatma Nur'a kızdığı anlar fragmana damga vurdu. Somer Sivrioğlu'nun "Haddini aşma" sözleri MasterChef yeni bölüm daha yayınlanmadan gündeme oturdu. Sivri diliyle dikkat çeken MasterChef Fatma Nur Uçar kimdir?

30.08.2022 15:29 - Son Güncelleme: 30.08.2022 15:31
MasterChef’in sivri dilli Fatma Nur’u babacan şef Somer Sivrioğlu’nu çileden çıkardı: Haddini aşma

"HADDİNİ AŞMA"

MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı. MasterChef Türkiye 56. bölüm fragmanında 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir hazırlık yapıldığı görüldü. Asıl fragmana damga vuran olay ise Somer Şef'in Fatma Nur'a kızdığı anlar oldu.

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MasterChef’in sivri dilli Fatma Nur’u babacan şef Somer Sivrioğlu’nu çileden çıkardı: Haddini aşma

SOMER ŞEF'TEN FATMA NUR'A SERT ÇIKIŞ

Somer Şef sözünü kesen Fatma Nur'a çok kızdı. Babacan tavırlarıyla bilinen Somer Şef ilk kez bu kadar sinirlendi. Fatma Nur'a "Sakın haddini aşma ben senin takım arkadaşın değilim" dedi.

MasterChef’in sivri dilli Fatma Nur’u babacan şef Somer Sivrioğlu’nu çileden çıkardı: Haddini aşma

Yarışmanın gündemden düşmeyen yarışmacıların başında gelen Fatma Nur, MasterChef'te geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Dilan ile tartıştı. Yaşanan olayın ardından Fatma Nur Uçar stüdyoda fenalaştı.

MasterChef’in sivri dilli Fatma Nur’u babacan şef Somer Sivrioğlu’nu çileden çıkardı: Haddini aşma

Ana kadroya sekizinci olarak giren Fatma Nur, yetenekleriyle kısa sürede dikkat çeken yarışmacılardan olan Dilan ile tartıştı.

MasterChef’in sivri dilli Fatma Nur’u babacan şef Somer Sivrioğlu’nu çileden çıkardı: Haddini aşma

Söylediği sözlerle dolaylı yoldan Dilan'ı hedef aldığı belli olan Fatma Nur'un sözlerine karşı Dilan da sessiz kalmadı.

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