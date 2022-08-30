MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı: "Haddini aşma"

SOMER ŞEF'TEN FATMA NUR'A SERT ÇIKIŞ

Somer Şef sözünü kesen Fatma Nur'a çok kızdı. Babacan tavırlarıyla bilinen Somer Şef ilk kez bu kadar sinirlendi. Fatma Nur'a "Sakın haddini aşma ben senin takım arkadaşın değilim" dedi.