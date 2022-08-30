MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı: "Haddini aşma"
MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı kısa sürede gündem oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel önlüklerin giyinildiği MasterChef Türkiye'de Somer Şef'in Fatma Nur'a kızdığı anlar fragmana damga vurdu. Somer Sivrioğlu'nun "Haddini aşma" sözleri MasterChef yeni bölüm daha yayınlanmadan gündeme oturdu. Sivri diliyle dikkat çeken MasterChef Fatma Nur Uçar kimdir?
30.08.2022 15:29 - Son Güncelleme: 30.08.2022 15:31
"HADDİNİ AŞMA"
MasterChef'in sivri dilli Fatma Nur'u babacan şef Somer Sivrioğlu'nu çileden çıkardı. MasterChef Türkiye 56. bölüm fragmanında 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir hazırlık yapıldığı görüldü. Asıl fragmana damga vuran olay ise Somer Şef'in Fatma Nur'a kızdığı anlar oldu.
Yarışmanın gündemden düşmeyen yarışmacıların başında gelen Fatma Nur, MasterChef'te geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Dilan ile tartıştı. Yaşanan olayın ardından Fatma Nur Uçar stüdyoda fenalaştı.