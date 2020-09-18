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Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! O da babası kadar ünlü

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya hakkında pek çok şey merak ediliyor. Ünlü şef hakkında araştırma yapanlar en çok da kızı Sude'yi merak ediyor. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı artık en az babası kadar ünlü. Şimdilerde hesabı kapalı olsa da Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni. İşte başta Masterchef Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.

18.09.2020 15:47 - Son Güncelleme: 18.09.2020 15:47
Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! O da babası kadar ünlü

İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlüler ve çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! O da babası kadar ünlü

Somer Sivrioğlu ve çocukları Derin ile Deniz

Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! O da babası kadar ünlü
Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! O da babası kadar ünlü
Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! O da babası kadar ünlü
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