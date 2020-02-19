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MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...

MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, konuk olduğu 2. Sayfa'da bu zamana kadar yediği en ilginç yemeği söyledi. Sempatik tavırları ve mutlu ailesi ile kariyerinin dışında da merak edilen Danilo Zanna ilginç itirafı ile herkesi şoke etti. Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. İşte MasterChef'in dikat çeken ünlü şefi Danilo Zanna'nın ağızları açık bırakan açıklaması...

19.02.2020 16:41 - Son Güncelleme: 19.02.2020 17:04
MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...

MasterChef yarışması ile geniş kitlelere ulaşan ve sempatik tavırları ile herkesi kendisine hayran bırakan İtalyan Şef Danilo Zanna, en ilginç yediği yemeği açıkladı, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...

İtalyan şef Danilo Zanna, bugün katıldığı canlı yayında dünyada yediği en ilginç yemeğin maymun beyni olduğunu söyledi. Danilo'nun "Maymunun bir parçasını yedim" demesi sunucuları şaşkına çevirdi.

MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...

"MAYMUN BEYNİ YEDİM"

Bozuk Türkçesi ve sempatik tavırlarıyla kendini kısa sürede sevdiren İtalyan şef Danilo Zanna, 2. Sayfa programına konuk oldu. Eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çeken şef, "Dünya genelinde yediği en ilginç yemek ne?" sorusuna verdiği cevapla hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...

Danilo soruya "Ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası... Beynini... Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi.

MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...

Bize biraz anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor. Biz çok şanslıyız bizim toprak her şeyi veriyor ama dünya öyle değil. Burada hangi tohumu koyarsan çıkartıyor ama dünyada böyle bir şey yok" cevabını verdi.

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