MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...
MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, konuk olduğu 2. Sayfa'da bu zamana kadar yediği en ilginç yemeği söyledi. Sempatik tavırları ve mutlu ailesi ile kariyerinin dışında da merak edilen Danilo Zanna ilginç itirafı ile herkesi şoke etti. Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu. İşte MasterChef'in dikat çeken ünlü şefi Danilo Zanna'nın ağızları açık bırakan açıklaması...
19.02.2020 16:41
- Son Güncelleme: 19.02.2020 17:04
DİĞER GALERİLER