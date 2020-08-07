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Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın oğulları babalarının aynısı! İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve oğulları

MasterChef programında jüri olan Mehmet Yalçınkaya agresif kişiliği ve sert çıkışlarıyla dikkat çekiyor. MasterChef Türkiye yarışmasının şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak ediliyor. Yarışmacılara sert uyarılarda bulunan Mehmet Yalçınkaya 1974 doğumlu ve Bolulu. Sık sık kızı Sude Yalçınkaya gündeme geliyorsa da Mehmet Yalçınkaya'nın 2 oğlu da var. Ve oğullarının babalarıyla benzerlikle inanılır gibi değil. İşte başta Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları olmak üzere ünlülerin çocuklarıyla fotoğrafları.

07.08.2020 12:53 - Son Güncelleme: 07.08.2020 12:53
Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın oğulları babalarının aynısı! İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve oğulları

İşte başta Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.

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Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın oğulları babalarının aynısı! İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve oğulları

Danilo Zanna ve oğlu Tibet Zeno Zanna

Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın oğulları babalarının aynısı! İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve oğulları
Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın oğulları babalarının aynısı! İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve oğulları

Somer Sivrioğlu ve çocukları Derin ile Deniz

Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın oğulları babalarının aynısı! İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ve oğulları
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