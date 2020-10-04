MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın çocukluğuna bakın! Mehmet Şef, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi...
MasterChef'in agresif şefi olarak hafızalara kazınan ünlü isim Mehmet Yalçınkaya, Instagram'dan çocukluk ffotoğrafını paylaştı. Takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren Mehmet Yalçınkaya'nın çocukluğu, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi. Sosyal medyanın diline düşen benzerliği görmeye hazır mısınız? İşte MasterChef'in çok konuşulan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocukluk halleri...
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Aileleri ünlü olanlar kadar, sıfırdan, kendi emeği ile tanıdığımız ünlü isimler de var. MasterChef Mehmet Yalçınkaya da o isimlerden biri. 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, Bolu'da dünyaya geldi.
Dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Şimdi de tecrübelerini Masterchef yarışmasında paylaşıyor. Instagram'dan çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Mehmet Yalçınkaya, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi. İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...