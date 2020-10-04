MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın çocukluğuna bakın! Mehmet Şef, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Aileleri ünlü olanlar kadar, sıfırdan, kendi emeği ile tanıdığımız ünlü isimler de var. MasterChef Mehmet Yalçınkaya da o isimlerden biri. 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, Bolu'da dünyaya geldi.