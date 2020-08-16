Haberler Galeri Magazin MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

MasterChef heyecanı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. 15 Ağustos 2020 MasterChef 14.ana kadro yarışmacısı belli oldu. Yarışmanın kazananı Celal oldu. Böylelikle 16 kişilik kadronun tamamlanmasına 2 yarışmacı kaldı. MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Sude adında bir kızı olan Mehmet Şef'in memleketi merak konusu oldu. İşte MasterChef'in agresif şefi "Mehmet Yalçınkaya nereli?" sorusunun yanıtı...

16.08.2020 12:06 - Son Güncelleme: 16.08.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





