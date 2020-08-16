Haberler Galeri Magazin MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

MasterChef heyecanı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. 15 Ağustos 2020 MasterChef 14.ana kadro yarışmacısı belli oldu. Yarışmanın kazananı Celal oldu. Böylelikle 16 kişilik kadronun tamamlanmasına 2 yarışmacı kaldı. MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Sude adında bir kızı olan Mehmet Şef'in memleketi merak konusu oldu. İşte MasterChef'in agresif şefi "Mehmet Yalçınkaya nereli?" sorusunun yanıtı...

16.08.2020 12:06 - Son Güncelleme: 16.08.2020 12:12
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

MasterChef 2020'nin 14.ana kadro yarışmacısının Celal olmasının ardından, yarışmada kalan 2 kişilik boşluğun yerine kimin geleceği merak konusu olurken, MasterChef yarışmacılarının çekindiği şef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

Mehmet Şef'in Sude ve Utkan Yalçınkaya adında iki çocuğu var.

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude son günlerde babasından daha çok konuşuluyor.

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

Peki Mehmet Yalçınkaya nereli? İşte ünlü şefin memleketi...

MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya nereli? Kızı Sude magazin gündeminden düşmüyor...

MÜGE ANLI

Başarılı sunucu Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslavya göçmenidir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü kutladığı fotoğrafla dikkat çekti! Ebru Şallı kaç yaşında?
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un doğum gününü kutladığı fotoğrafla dikkat çekti! Ebru Şallı kaç yaşında?