Masterchef Yağız'ın doktor sevgilisi tırım tırım aranıyor o sır gibi saklanıyor 'çok özledim' Yağız Özçelik'in sevgilisi Meryem Boyraz...
Masterchef 2022, tüm hızıyla ekran macerasına devam ediyor. Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Bir yandan da zaman zaman gerilimli zaman zaman da duygusal anlar yaşanıyor. Onlardan biri de önceki gün yaşandı. İlk haftadan kaptan olan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Yağız Özçelik, geçtiğimiz gün sevgilisi Meryem'den bahsedince olanlar oldu. Herkes Masterchef Yağız'ın sevgilisini merak ediyor.
05.09.2022 10:34 - Son Güncelleme: 05.09.2022 10:34
Tv 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar bir yandan yeteneklerini ortaya koymaya çalışırken bir yanda da diğer yarışmacı arkadaşları, özlemle mücadele ediyor.
Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Yağız Özçelik. 22 yaşındaki yarışmacı, Masterchef'in ilk haftasında mavi takım kaptanı olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Karşısına Serpilay Salkım'ı, kırmızı takım kaptanı olarak seçen Yağız Özçelik eleştiri oklarının da hedefindeydi.
MasterChef 2022'nin ana kadro yarışmacısı olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik yarışmaya Düzce'den katılıyor.