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MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu. MasterChef Türkiye 2021'in 12 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adayları tezgah başına geçerken, tribünde oturan yarışmacı ise Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi. Safanur'a 'Kaşığı at' diyen yarışmacıyı Şef Mehmet Yalçınkaya stüdyodan kovdu.

13.09.2021 08:59 - Son Güncelleme: 13.09.2021 08:59
MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu!Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

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MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta dokunulmazlık oyunlarının hepsini mavi takım kazandı. Oyunları kaybeden kırmızı takımdan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur eleme potasına girdi.

MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef son bölümde elemeye kalan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur karşı karşıya geldi.

MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Verilen sürenin tamamlanmasıyla şefler siyez bulguru ile yapılan yemekleri tattı ve üç isim elenme adayı olmaktan kurtulurken, Hamza, Mert ve İbrahim ikinci tura kaldı ve yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Elenecek adayın belli olacağı ikinci turda ise Somer Sivrioğlu, Hamza, Mert ve İbrahim'den bebek kalamar yapmalarını istedi.

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