MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu
MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu! Şef Mehmet Yalçınkaya, küplere bindi yarışmacıyı stüdyodan kovdu. MasterChef Türkiye 2021'in 12 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adayları tezgah başına geçerken, tribünde oturan yarışmacı ise Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi. Safanur'a 'Kaşığı at' diyen yarışmacıyı Şef Mehmet Yalçınkaya stüdyodan kovdu.
13.09.2021 08:59
- Son Güncelleme: 13.09.2021 08:59