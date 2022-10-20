Masterchef Tolga hakkında bakın hangi gerçek ortaya çıktı! Öğrenenler mosmor oldu! ’Herkesten beklerdim senden asla!’ Dövmeli Tolga...

Gözünün iltihap kaptığını dile getiren Atike Bozkaya, "'Bir gecede oldu her şey. Göz ağrısı başladı ve göz kapağımın üstü kalınlaştı. İltihap kapmış, kornea çizilmiş. Görmede biraz kayıp var ve ışık hassasiyeti var. İlaç verdi doktor ve kapalı kalması gerekiyor. Ama sıkıntı çıkaracak şey değil, daha önce de yaşamıştım bunu.'' dedi.