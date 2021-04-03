MasterChef Tanya'nın sosyal medya paylaşımları olay oldu! Tanya Kilitkayalı'nın son hali yok artık dedirtti!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın yarışma sonrası yaptığı paylaşımlar…

03.04.2021 10:46 - Son Güncelleme: 03.04.2021 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





