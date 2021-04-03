MasterChef Tanya'nın sosyal medya paylaşımları olay oldu! Tanya Kilitkayalı'nın son hali yok artık dedirtti!
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın yarışma sonrası yaptığı paylaşımlar…
03.04.2021 10:46
- Son Güncelleme: 03.04.2021 18:49
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, başarılı performansıyla adından sık sık söz ettirmişti.
Yaptığı İspanyol soğuk çorbası Gazpacho ile adını son 16'ya yazdıran fenomen yarışmacı, ilk kaptanlık oyununu kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Yarışmada ilk Mavi takım kaptanı olma unvanını elde eden Kilitkayalı'nın yarışmadan elenmesi ise izleyicide hayal kırıklığı yaratmıştı.
Ancak yarışmayla birlikte ekranlara veda eden Kilitkayalı, sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunarak sevenleriyle etkileşimde bulunmayı ihmal etmedi.
Fenomen yarışmacının Instagram paylaşımları ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü ismin yarışmadan sonraki değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Tanya Kilitkayalı ve katıldıkları yarışma sonrası değişin fenomen yarışmacılar…