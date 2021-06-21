Vav TV İzle

MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

21.06.2021 16:35 - Son Güncelleme: 21.06.2021 16:35
MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, başarılı performansıyla adından sık sık söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan 'Masterchef' yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşacak. 'MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fenomen yarışmacının değişimi son günlerde gündemde.

MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

"BİRAZ DEĞİL 10 KİLO ALDIM"
'MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı son haliyle şaşırttı. 10 kilo alan Tanya paylaşımına "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" notunu düştü.