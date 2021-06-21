MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan 'Masterchef' yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşacak. 'MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.