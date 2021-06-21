MasterChef Tanya'nın son hali 'yok artık' dedirtti tam 10 kilo almış! Masterchef Tanya Kilitkayalı'nın son hali ağızları açık bıraktı
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.
TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan 'Masterchef' yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşacak. 'MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.