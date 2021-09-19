Masterchef Tahsin'in kazancı ortaya çıktı resmen milyoner oldu! Burcu Esmersoy'la görüntüleri şoke eden Tahsin bakın Acun'dan ne alıyormuş...

Bundan dolayı bir kazançları yok diye düşünülüyordu fakat her yarışmacının belirli bir kazancının olduğu öğrenildi. Yapılan iddialara göre her yarışmacının birbirinden farklı paralar aldığı ve hiçbir yarışmacının diğer yarışmacının ne kadar aldığını bilmediği, paraların yarışma sonu hesaplara yattığı öğrenildi. Peki, yarışmacılar ne kadar kazanıyor?