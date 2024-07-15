MasterChef Somer'in oyuncu oğluna bakın! 18 yıllık eşini aldattığı ortaya çıkmıştı! Ünlü şefin 2 çocuğu da boyunu geçti: Derin ve Deniz...

MasterChef Türkiye ile yıldızı iyice parlayan Somer Sivrioğlu, sadece yemek yorumlarıyla değil, özel hayatıyla da magazin basınının yakın takibinde. Şık giyim tarzı ve sempatik tavırlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şefin son zamanlarda özel hayatındaki gelişmeler de merak konusu oldu. Özellikle, nadir olarak paylaştığı aile fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Sivrioğlu'nun oğluyla çekildiği son karelerde, genç delikanlının boyunun babasını geçmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yorum yağarken, "Maşallah, boyunu geçmiş!", "Genç şef adayı geliyor!" gibi esprili yorumlar da dikkat çekti.