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Masterchef Somer Sivrioğlu'nun kızı ve oğlu gözlerden uzaktı! 'Soğanın kabuğunun soyulmasını yeni öğrendi' dediği oğlu...

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoruna bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 800 bine yakın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Ardından en çok merak edilen Somer Sivrioğlu'nun kızı ve oğlu oldu. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

19.09.2020 17:22 - Son Güncelleme: 19.09.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





