Masterchef Somer Sivrioğlu'nun gençlik halini görenler şaştı kaldı kısa sürede yorum yağdı: 'Şefim hangisi sizsiniz ikisi de benzemiyor da'
Masterchef Somer Sivrioğlu'nun gençlik halini görenler şaştı kaldı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Somer şefe yorum yağdı! MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu Instagram paylaşımıyla çok konuşulanlar arasına girdi. Gençlik halini, "Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık" notuyla paylaşan ünlü şefe, "Şefim hangisi sizsiniz ikisi de benzemiyor da" yorumları yağdı. 50 yaşındaki Somer Sivrioğlu'nun 2019 yılında boşandığı eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.
Masterchef Somer Sivrioğlu'nun gençlik halini görenler şaştı kaldı, ünlü şefe kısa sürede, 'Şefim hangisi sizsiniz ikisi de benzemiyor da' yorumları yağdı. TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun gençlik hali ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı.
Bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef programındaki bir editörle aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun Deniz ve Derin adında iki evladı var.
Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Somer Sivrioğlu, takipçileriyle hayatından kesitler, Masterchef programının kamera arkası ve ailesiyle olan anlarını sık sık paylaşıyor.
Son olarak gençlik yıllarından bir kareyi takipçilerinin beğenisine esunan Somer Sivrioğlu'nu görenler tanıyamadı!
İşte başta MasterChef'in keskin bakışlı şefi Somer Sivrioğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...