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Haberler Magazin MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı

MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı

MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı. 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet ile Oğuzhan çiftinin düğünü hala gündemde. Sosyal medyadan yeni fotoğraflar paylaşan Demet ile Oğuzhan'ın birbirlerine hitap şekli dikkat çekerken, MasterChef'in babacan şefi Somer Sivrioğlu'ndan gelen o kare gündeme bomba gibi düştü.

05.09.2022 12:06 - Son Güncelleme: 05.09.2022 12:16
MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar’ın Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’lu paylaşım! ’Kocam bey’, ’eşim hanım’ sözleri ortalığı salladı

MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'ın Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar’dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’lu paylaşım! ’Kocam bey’, ’eşim hanım’ sözleri ortalığı salladı

Demet ile Oğuzhan Koç çifti sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.

MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar’dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’lu paylaşım! ’Kocam bey’, ’eşim hanım’ sözleri ortalığı salladı

3 gelinlik giyen Demet'in ilk gelinlik tercihi sosyal medyada birbirinden ilginç benzetmelerle gündeme gelmişti. Düğünün ardından ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabından Demet Özdemir için paylaşımda bulundu.

MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar’dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’lu paylaşım! ’Kocam bey’, ’eşim hanım’ sözleri ortalığı salladı

Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü." sözleriyle seslendi.

MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar’dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’lu paylaşım! ’Kocam bey’, ’eşim hanım’ sözleri ortalığı salladı

İşte kayınvalidenin paylaşımı...

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