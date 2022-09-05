MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı
MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'dan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı. 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet ile Oğuzhan çiftinin düğünü hala gündemde. Sosyal medyadan yeni fotoğraflar paylaşan Demet ile Oğuzhan'ın birbirlerine hitap şekli dikkat çekerken, MasterChef'in babacan şefi Somer Sivrioğlu'ndan gelen o kare gündeme bomba gibi düştü.
05.09.2022 12:06 - Son Güncelleme: 05.09.2022 12:16
MasterChef Somer Sivrioğlu ile sevgilisi Pınar'ın Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'lu paylaşım! 'Kocam bey', 'eşim hanım' sözleri ortalığı salladı
Demet ile Oğuzhan Koç çifti sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.
3 gelinlik giyen Demet'in ilk gelinlik tercihi sosyal medyada birbirinden ilginç benzetmelerle gündeme gelmişti. Düğünün ardından ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabından Demet Özdemir için paylaşımda bulundu.