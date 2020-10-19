Masterchef Somer Sivrioğlu gözlerden uzak tutuyor! 'Soğanın kabuğunun soyulmasını yeni öğrendi' dediği oğlu ve kızı...
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoruna bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 800 bine yakın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Ardından en çok merak edilen Somer Sivrioğlu'nun kızı ve oğlu oldu. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.